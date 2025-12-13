AZ-Plus

93-Jähriger stirbt nach Brand in Wohnung

Feuerwehrleute finden einen 93-Jährigen am Boden seiner Wohnung, in der es brennt. Er wird vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wenige Tage später stirbt er an seinen Verletzungen.
Der 93-Jährige erlitt Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. (Symbolbild)
Der 93-Jährige erlitt Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Nach einem Brand in einer Wohnung in Oberbayern ist ein 93-Jähriger seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Am Mittwoch brach in seiner Wohnung in Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich des Kachelofens ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Der zu einem Termin bestellte Pflegedienst bemerkte Rauch in der Wohnung des Mannes und setzte einen Notruf ab.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, lag der Mann am Boden. Der 93-Jährige soll versucht haben, brennende Gegenstände ins Freie zu bringen, sei dabei jedoch im Haus zusammengebrochen. Er habe schwere Verbrennungen und eine Rauchvergiftung erlitten. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in eine Klinik gebracht worden, wo er in der Nacht zum Samstag starb.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Hauses. Die Ermittlungen dauern an.

