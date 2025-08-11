AZ-Plus
  • 92-Jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand - schwer verletzt

92-Jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand - schwer verletzt

Eine Autofahrerin bemerkt, dass der Wagen vor ihr in Schlangenlinien fährt. Sie ruft die Polizei - doch bevor Hilfe eintrifft, kommt es zum Unfall.
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unterstützung vor Ort. (Symbolbild)
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unterstützung vor Ort. (Symbolbild)
Tann

Ein 92-Jähriger ist in Niederbayern ungebremst gegen eine Hauswand gefahren und schwer verletzt worden. Nachdem der Mann bei Tann (Landkreis Rottal-Inn) gegen einen Gartenzaun gefahren war, sei er von der Autofahrerin im Wagen hinter ihm bei der Polizei gemeldet worden, teilten die Ermittler mit.

Das in Schlangenlinien fahrende Auto sei dann von der Straße abgekommen und ungebremst gegen eine Hausmauer geprallt. Der Fahrer habe dabei schwere Verletzungen erlitten und sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. 

Die Hauswand sei schwer beschädigt worden. Die Höhe des Schadens lasse sich noch nicht genau beziffern, so die Polizei.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.