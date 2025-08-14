AZ-Plus

87-Jährige stirbt nach mutmaßlichem Angriff durch Ehemann

In Kissing soll ein 86-Jähriger auf seine ein Jahr ältere Frau eingeschlagen und sie lebensbedrohlich verletzt haben. Er landet in Untersuchungshaft. Jetzt ist klar: Die Frau hat nicht überlebt.
Die Frau war nach dem Angriff mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)
Die Frau war nach dem Angriff mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa
Kissing

Nach einem Angriff durch ihren ein Jahr jüngeren Ehemann ist eine 87-Jährige in Schwaben gestorben. Die Frau war am Freitagmorgen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Ihr Mann soll zuvor in einem Einfamilienhaus in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) auf sie eingeschlagen haben.

Der 86-Jährige wurde festgenommen und später zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis gebracht. Laut Polizei befand er sich zum Zeitpunkt des Angriffs offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Seine Frau starb laut Polizei später im Krankenhaus. Ermittelt werde jetzt wegen eines Tötungsdelikts gegen den 86-Jährigen. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst weiter offen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

