AZ-Plus

87-Jährige erliegt Verletzungen nach Fahrradsturz

Tragischer Unfall auf dem Radweg: Eine Frau stürzt mit ihrem Pedelec und kämpft fast zwei Wochen lang im Krankenhaus ums Überleben.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erliegt. (Symbolbild)
Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erliegt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Staudach-Egerndach

Knapp zwei Wochen nach einem schweren Sturz mit dem Fahrrad im Landkreis Traunstein ist eine Seniorin gestorben. Die 87-Jährige erlag am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war die Frau Mitte August mit ihrem Pedelec auf einem Radweg in Staudach-Egerndach unterwegs, als sie stürzte. Ersthelfer fanden sie unter dem Rad liegend.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.