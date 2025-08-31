87-Jährige erliegt Verletzungen nach Fahrradsturz

Tragischer Unfall auf dem Radweg: Eine Frau stürzt mit ihrem Pedelec und kämpft fast zwei Wochen lang im Krankenhaus ums Überleben.

Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erliegt. (Symbolbild)

Staudach-Egerndach

Knapp zwei Wochen nach einem schweren Sturz mit dem Fahrrad im Landkreis Traunstein ist eine Seniorin gestorben. Die 87-Jährige erlag am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war die Frau Mitte August mit ihrem Pedelec auf einem Radweg in Staudach-Egerndach unterwegs, als sie stürzte. Ersthelfer fanden sie unter dem Rad liegend.