87-Jährige erliegt Verletzungen nach Fahrradsturz
Knapp zwei Wochen nach einem schweren Sturz mit dem Fahrrad im Landkreis Traunstein ist eine Seniorin gestorben. Die 87-Jährige erlag am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war die Frau Mitte August mit ihrem Pedelec auf einem Radweg in Staudach-Egerndach unterwegs, als sie stürzte. Ersthelfer fanden sie unter dem Rad liegend.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
