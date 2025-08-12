AZ-Plus

86-Jähriger nach mutmaßlichem Angriff auf Ehefrau in Haft

In Kissing soll ein 86-Jähriger seine Ehefrau lebensbedrohlich verletzt haben. Die Ermittler prüfen die Hintergründe.
Kissing

Nach einem Angriff auf seine Ehefrau in Kissing (Landkreis Landkreis Aichach-Friedberg) sitzt ein 86-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll am frühen Morgen in einem Einfamilienhaus auf die 87-Jährige eingeschlagen und sie dabei lebensbedrohlich verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Einsatzkräfte nahmen den 86-Jährigen noch am Tatort fest. Die Frau wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Tat am Freitag erließ ein Ermittlungsrichter einen Tag später auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt mit entsprechender Betreuung gebracht, da er sich laut Polizei offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

