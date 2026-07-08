85-Jährige von zwei Schwimmern vor Ertrinken gerettet

Eine Frau gerät in einem Strandbad am Bodensee in Lebensgefahr. Zwei Schwimmer bemerken die Situation und handeln sofort.

Zwei Schwimmer haben in Lindau eine 85-Jährige aus dem Wasser gerettet. Die Frau war vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls in einem Strandbad am Bodensee in Lebensgefahr geraten, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Schwimmer bemerkten die leblose Seniorin am Dienstag im Wasser und zogen sie heraus. Durch ihr schnelles Eingreifen sei die Frau wieder zu Bewusstsein gekommen. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.