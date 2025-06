84-Jährige fährt mit Auto in Schaufenster

Eine Frau will mit ihrem Wagen ein Parkhaus in Nürnberg verlassen. Der Versuch endet aber im gegenüberliegenden Gebäude.

Nürnberg

Eine 84 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto in ein Schaufenster in Nürnberg gefahren und hat dabei einen Passanten verletzt. Die Fahrerin habe ein Parkhaus verlassen wollen und sei an der Schranke mit ihrem Wagen zunächst gegen ein Fahrzeug hinter ihr gestoßen, teilte die Polizei mit. Danach sei sie geradeaus über die Straße, gegen ein Verkehrsschild und schließlich in den Eingangsbereich des gegenüberliegenden Hauses gefahren. Den 20 Jahre alten Fußgänger habe sie dabei erfasst.

Warum die Frau plötzlich über die Straße fuhr, blieb laut Polizei zunächst unklar. Die Nürnberger Feuerwehr teilte mit, die 84-Jährige habe "anscheinend Probleme mit dem Automatikantrieb ihres Fahrzeuges" gehabt. Der 20 Jahre alte Passant habe bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.