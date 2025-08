83-Jähriger kommt wohl bei Waldarbeiten ums Leben

Ein 83-Jähriger zieht los in den Wald. Doch er kehrt nicht zu seinen Angehörigen zurück. Am nächsten Tag rufen sie die Polizei. Die Ermittler finden seine Leiche.

Thurmansbang

In Niederbayern ist ein 83-Jähriger vermutlich bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt worden. Angehörige meldeten sich am Dienstag bei der Polizei, nachdem der 83-Jährige am Montag von Waldarbeiten nicht nach Hause gekommen war, wie die Polizei mitteilte. Nach einer Suchaktion wurde der Mann leblos in einem Waldstück bei in Thurmansbang (Landkreis Freyung-Grafenau) gefunden.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass der Mann sich bei Baumfällarbeiten im Ortsteil Ebenreuth schwere Verletzungen zuzog und daran starb. Möglich sei, dass er von einem Baum verletzt oder erschlagen worden sei. Genaueres war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.