82-Jähriger von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Nach einer Tankpanne will ein Senior seinen Wagen zur Seite schieben. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Unfall.
Der Senior tankte versehentlich den falschen Kraftstoff. (Symbolbild)
Geiselwind

Ein 82-Jähriger ist im Landkreis Kitzingen von seinem eigenen Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der Senior habe nach dem Tanken in Geiselwind bemerkt, den falschen Kraftstoff in sein Auto gefüllt zu haben und wollte den Wagen mit Hilfe eines anderen Mannes zur Seite zu schieben, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen bekam aber zu viel Schwung und der Senior versuchte das Fahrzeug wieder zu stoppen. Dabei stürzte der 82-Jährige und wurde von dem Auto überrollt. Ein Rettungshubschrauber flog den Senior am Mittwoch in ein Krankenhaus.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

