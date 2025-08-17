AZ-Plus

82-Jähriger stirbt bei Unfall auf B19 – sechs Verletzte

Ein 82-Jähriger ist bei einem Unfall auf der B19 im Landkreis Würzburg ums Leben gekommen. Zwei Mitfahrende und vier weitere Menschen wurden verletzt. Ein Sachverständiger untersucht den Hergang.
dpa |
Blick auf die Unfallstelle. Auf der B19 bei Bütthard starb ein 82-Jähriger, sechs weitere Menschen wurden verletzt.
Blick auf die Unfallstelle. Auf der B19 bei Bütthard starb ein 82-Jähriger, sechs weitere Menschen wurden verletzt. © NEWS5 / Pascal Höfig/NEWS5/dpa
Bütthard

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 19 im Landkreis Würzburg ist am Sonntagabend ein 82 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes sei bei Bütthard mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen, berichtete die Polizei.

Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 84 Jahre alte Mitfahrerin und ein 85-jähriger Beifahrer wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Die Frau wurde nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auch die vier Insassen der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge erlitten Verletzungen, teils schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei Ochsenfurt ermittelt mit Unterstützung eines Sachverständigen zur genauen Unfallursache. Die B19 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

