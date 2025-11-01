Tödlicher Unfall: 80-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Ein Mann fährt mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Mehrere Feuerwehren und auch ein Hubschrauber sind im Einsatz – doch der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle bei Forstinning.

Ein Senior ist mit seinem Auto im Landkreis Ebersberg gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der 80-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Er kam demnach bei Forstinning aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte frontal gegen den Baum. Nach aktuellem Stand gebe es keinen Hinweis auf weitere beteiligte Fahrzeuge.

Ein Zeuge alarmierte laut Polizeiangaben die Leitstelle. Rettungskräfte bargen den Fahrer demzufolge aus seinem Auto. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Mehrere freiwillige Feuerwehren unterstützten bei der Bergung und Verkehrsleitung, wie es hieß. Um den Unfall zu rekonstruieren, soll demnach ein Sachverständiger unterstützen. Die Polizei ermittele zu den genauen Hintergründen und der Unfallursache. Die Ortsverbindungsstraße war den Angaben zufolge für drei Stunden komplett gesperrt.