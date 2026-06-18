76-Jähriger tot in Weiher gefunden

War es ein Badeunfall? Nach dem Fund eines toten Mannes im Tinninger Weiher sucht die Kripo Rosenheim nach der Ursache.

Die Polizei war am Nachmittag wegen einer möglicherweise toten Person im Tinninger Weiher alarmiert worden. (Symbolbild)

Am Tinninger See ist ein 76-Jähriger tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte bargen den leblosen Mann aus dem Landkreis Rosenheim aus dem Wasser, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Die Beamten waren am Nachmittag wegen einer möglicherweise toten Person im Tinninger Weiher alarmiert worden.

Feuerwehr und Wasserwacht waren an dem Einsatz beteiligt. Da die Todesumstände zunächst unklar waren, übernahm der Kriminaldauerdienst Rosenheim die Ermittlungen. Geklärt werden soll nach Angaben eines Polizeisprechers unter anderem, ob es sich um einen Badeunfall handelte.