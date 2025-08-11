750.000 Euro sind schon weg: Dieses bayerische Unternehmen ist insolvent

Nun steht endgültig fest: Der Business-Club "The Grow" aus Landshut ist insolvent. Ex-Chef Bernhard Schindler gründet prompt ein Nachfolgerunternehmen. Aber was ist mit den Schulden? Ein Gläubiger erzählt, wie viel Geld ihm fehlt. Und was noch bei Schindler für Irritationen sorgt.

Sie stehen hinter „The Grow Match Forum“: Bernhard Schindler (l.) und Josef Köppl (r.) als Vertreter der Gesellschaft sowie CEO Jannis Brendel.

Seit dem vorläufigen Insolvenzantrag des Business-Clubs "The Grow" im Juni dieses Jahres kämpft dessen Gründer, der Landshuter Bernhard Schindler, um die Zukunft seines Netzwerks (AZ berichtete). Am 1. August gab das Insolvenzgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der GmbH "wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung" bekannt.

Am darauffolgenden Montag sorgten Schindler, sein Ehemann Jannis Brendel und ein Geschäftspartner mit einer ganzseitigen Anzeige in der "Landshuter Zeitung" für Aufsehen. Dort heißt es: "Aus ‚The Grow‘ wird ‚The Grow Match Forum‘."

Insolvenz bei The Grow: Neue Firma ersetzt alte

Ein Pressestatement, das Schindlers Anwalt Benedikt von Kuepach der AZ zusandte, bestätigt diese Pläne. Demnach wurde zeitgleich mit der Insolvenzbekanntmachung ein neues Unternehmen mit ähnlichem Namen gegründet. In dem Statement heißt es: "Mit Wirkung zum 1. August 2025 hat die 'The Grow Match Forum GmbH' wesentliche Vermögenswerte der insolventen 'The Grow GmbH' übernommen." Dazu würde neben digitalen und markenrechtlichen Vermögenswerten die technische Infrastruktur von "The Grow" zählen.

Schindler hatte sich im Mai als Geschäftsführer von "The Grow" zurückgezogen. Grund dafür waren Differenzen mit seinem früheren Partner und Investor bei "The Grow", dem Unternehmer Gerold Wolfarth. Dieser hatte zuvor sämtliche Geschäftsanteile von "The Grow" sowie der dahinterstehenden SG-Beteiligungsgesellschaft mbH übernommen – ermöglicht durch eine notarielle Vereinbarung.

Externe Bestätigung: The Grow ist überschuldet

Wolfarth wollte sich ursprünglich aus dem Netzwerk zurückziehen und hatte mit Schindler eine Ratenzahlung über einen siebenstelligen Betrag für den Rückkauf seiner Anteile vereinbart.

Als die zweite Rate nicht fristgerecht – laut der notariellen Vereinbarung – einging, übernahm Wolfarth alle Gesellschaftsanteile. Anschließend ließ er das Unternehmen durch das Beratungshaus Tradizio in München prüfen. Deren Analyse ergab, dass "The Grow" zum Stichtag 10. Juni 2025 sowohl zahlungsunfähig als auch überschuldet war. Das bestätigte Tradizio der AZ.

Bernhard Schindler stellt sich als erfolgreicher Geschäftsmann dar. © The Grow

Bemerkenswert ist, dass Schindler zuvor öffentlich erklärte, laut den externen Prüfern bestehe im Falle seiner Rückkehr keine Insolvenzantragspflicht. Tradizio führt diese Diskrepanz im Gespräch mit der AZ darauf zurück, dass sich Schindler auf einen Zwischenstand einige Tage vor Abschluss der Analyse bezogen hatte.

Schindler könne kein eigenes Verhalten erkennen, welches ursächlich für die Insolvenz sei

Dazu Schindlers Anwalt, Benedikt von Kuepach: "Im vorliegenden Fall lag aus Sicht unseres Mandanten am 7. Juni 2025 keine Zahlungsunfähigkeit vor." Wäre Schindler als Geschäftsführer zurückgekehrt, sagt von Kuepach weiter, wäre eine positive Fortführungsprognose gegeben gewesen – "eine Insolvenzantragspflicht damit auch bei hypothetisch unterstellter Überschuldung beseitigt", sagt der Jurist.

Da jedoch alle Sanierungs- und Fortführungsangebote Schindlers vom neuen alleinigen Gesellschafter abgelehnt worden seien, sei damit die Grundlage für eine Weiterführung des Geschäftsbetriebs entzogen worden. Sein Mandant könne kein eigenes Verhalten erkennen, "welches ursächlich für die Insolvenz der 'The Grow GmbH' gewesen sei".

Gläubiger: "Bis heute habe ich das nicht zurückbekommen"

Die Verpflichtungen von "The Grow" scheinen beachtlich zu sein. Einer der Gläubiger ist Uwe K. (der vollständige Name ist der Redaktion bekannt), der mit seinem Unternehmen bundesweit aktiv ist. Im Gespräch mit der AZ erklärt er, dass er Schindler über Bekannte kennengelernt und schließlich in die Expansion des Unternehmernetzwerks investiert habe.

Das war im letzten Jahr, als Schindler noch in der Geschäftsführung war. Uwe K.: "Ich habe für die Expansion von ‚The Grow‘ ein Darlehen von 750.000 Euro gewährt. Bis heute habe ich das Geld nicht zurückbekommen. Nicht einmal die bereits fälligen Zinsen wurden bedient."

Für Irritationen sorgt derweil Schindlers Selbstdarstellung auf der Plattform LinkedIn. In einem Beitrag zeigt er sich auf einem Foto mit den BR-Moderatoren Hannes Ringlstetter und Caro Matzko, aufgenommen nach deren Abschiedssendung von "Ringlstetter". Daneben ist ein weiteres Bild mit Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) zu sehen.

Sternstunden: "Schindler ist keinem von uns im Verein bekannt"

Dazu schreibt Schindler: "Als Sternstunden-Botschafter und Unterstützer vieler sozialer Projekte war es für mich eine besondere Ehre, in der letzten Ringlstetter BR Talkshow mit dabei zu sein. An meiner Seite: Karl-Theodor zu Guttenberg (...)." Natalie Schmid, Geschäftsführerin des Vereins Sternstunden, zeigt sich auf Anfrage überrascht: "Er (Schindler) ist keinem von uns im Verein bekannt."

Auch der Bayerische Rundfunk, der eng mit dem Verein zusammenarbeitet, stellt klar: "Die Funktion Sternstunden-Botschafter gibt es nicht – weder beim BR noch bei Sternstunden". Bernhard Schindler sei auch nie ein Sternstunden-Pate gewesen.

Das Büro von zu Guttenberg reagiert in einer schriftlichen Stellungnahme dazu so: "Zwischen Herrn zu Guttenberg und Herrn Schindler gibt es außer einer Rednerbuchung vor einigen Jahren keine Verbindung." Der Ex-Verteidigungsminister sei Talk-Gast der Sendung gewesen "und Herr Schindler offenbar im Publikum". Eine Anfrage für Juni sei abgesagt worden.

Schindlers Anwalt: Kein Widerspruch in der öffentlichen Darstellung

Schindlers Anwalt erklärt zu dem betreffenden Posting, dass sein Mandant im Rahmen einer vom BR durchgeführten Benefizauktion zugunsten von Sternstunden zwei Karten für die Sendung "Fastnacht in Franken" ersteigert habe. "Der reguläre Kartenpreis betrug laut Bestätigung des BR 88 Euro brutto pro Karte. Unser Mandant zahlte im Rahmen der Auktion insgesamt 8100 Euro brutto (...)."

Außerdem habe Schindler im Zusammenhang mit der Abschlusssendung "Ringlstetter" eine weitere Zahlung in Höhe von 1500 Euro für einen guten Zweck geleistet. Es gebe dadurch keinen Widerspruch zur öffentlichen Darstellung seines Mandanten, sagt von Kuepach.

Die Selbstbezeichnung als "Sternstunden-Botschafter" sei nicht zu beanstanden. In der Fastnachtsendung sei Schindler vom Fastnachtspräsidenten als "Sternstunden-Pate" bezeichnet worden. "Vor diesem Hintergrund weisen wir mit Nachdruck zurück, dass durch die auf Social Media wiedergegebenen Aussagen unseres Mandanten ein unzutreffender Eindruck entstanden sein könnte (...)."

Zahlungsströme bei The Grow werden überprüft

Und mit Karl-Theodor zu Guttenberg habe es durchaus weitere Kontakte gegeben, erklärt der Anwalt, der dafür "ein persönliches Treffen" in einem Münchner Restaurant anführt.

Wie geht es weiter? Derzeit würden sämtliche Zahlungsströme bei "The Grow" überprüft – das könne bis in den Herbst dauern, war vom Insolvenzverwalter zu erfahren. Laut von Kuepach sei eine vertragliche Lösung gefunden worden, wie die "The Grow GmbH" und deren Gläubiger am künftigen Umsatz der neu gegründeten "The Grow Match Forum GmbH" profitieren können. Zudem heißt es im Pressestatement: "Ehemaligen Mitgliedern der ‚The Grow GmbH‘ bietet die ‚The Grow Match Forum GmbH‘ für deren Restlaufzeit eine kostenfreie Mitgliedschaft an."