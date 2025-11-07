AZ-Plus
Weil sie beim Gebet störten: Mann (74) stößt Kindern die Köpfe zusammen

In einer Kirche in Sonthofen eskaliert ein Streit zwischen einem älteren Betenden und zwei Kindern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.
Die Polizeiinspektion Sonthofen ermittelt wegen eines Angriffs auf Kinder in einer Kirche. (Symbolbild)
Die Polizeiinspektion Sonthofen ermittelt wegen eines Angriffs auf Kinder in einer Kirche. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa
Sonthofen

Ein 74-Jähriger hat in einer Kirche in Sonthofen im Landkreis Oberallgäu zwei Kinder verletzt. Nach Angaben der Polizei sollen ein 13-Jähriger und sein 11-jähriger Begleiter während des Gebets lautstark herumgealbert haben. Der 74-Jährige habe sich daraufhin genötigt gesehen, die Kinder zur Ruhe zu bringen, und dabei deren Köpfe gegeneinandergestoßen. Beide hätten danach über Schmerzen am Kopf geklagt. Die Polizeiinspektion Sonthofen ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Störung der Religionsausübung.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Frale vor 16 Minuten / Bewertung:

    In der Kirche lautstark herumgealbert. Geht's noch ??? Haben solche Kinder keine Eltern ???

