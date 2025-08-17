72-Jähriger stirbt bei Roller-Unfall in Oberbayern

Ein Rollerfahrer ist in einem Tunnel unterwegs, als ein Auto vor ihm jäh bremst. Er kann nicht schnell genug reagieren – mit schlimmen Folgen.

Oberau

Mit seinem Motorroller ist ein Mann in Oberbayern tödlich verunglückt. Der 72-Jährige war am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 2 bei Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs, als ein Auto vor ihm am Ende eines Tunnels abrupt bremsen musste, wie die Polizei mitteilte.

Der Rollerfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Auto auf. Anschließend stieß er mit einem weiteren Auto zusammen, das sich auf der rechten Einfädelspur befand.

Der 72-Jährige zog sich durch die Wucht der Kollisionen schwerste Verletzungen zu und wurde in ein Unfallkrankenhaus gebracht, wo er am Abend starb. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.