AZ-Plus

72-Jähriger stirbt bei Roller-Unfall in Oberbayern

Ein Rollerfahrer ist in einem Tunnel unterwegs, als ein Auto vor ihm jäh bremst. Er kann nicht schnell genug reagieren – mit schlimmen Folgen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Mann starb am Abend im Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Mann starb am Abend im Krankenhaus. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Oberau

Mit seinem Motorroller ist ein Mann in Oberbayern tödlich verunglückt. Der 72-Jährige war am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 2 bei Oberau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs, als ein Auto vor ihm am Ende eines Tunnels abrupt bremsen musste, wie die Polizei mitteilte.

Der Rollerfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Auto auf. Anschließend stieß er mit einem weiteren Auto zusammen, das sich auf der rechten Einfädelspur befand. 

Der 72-Jährige zog sich durch die Wucht der Kollisionen schwerste Verletzungen zu und wurde in ein Unfallkrankenhaus gebracht, wo er am Abend starb. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.