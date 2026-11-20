24 Stunden haben Beschäftigte am Freitag ihre Arbeit im Audi-Werk und in den BMW-Werken in Bayern niedergelegt. Der erwartete Schaden bei den Münchnern: rund 60 Millionen Euro. Warum sich Gewerkschaft und Arbeitgeber gegenseitig scharf kritisieren – und weshalb die IG Metall auf BMW hofft.

Die Fließbänder in den Fabriken standen still – und das einen ganzen Tag lang. 70.000 Warnstreikende legten die Autoindustrie in Bayern lahm. Bayerns IG-Metall-Verhandlungsführer und Bezirksleiter Horst Ott sagte: "Die Beschäftigten setzen heute ein starkes Ausrufezeichen, dass sie um ihre Entgelte und ihre Zukunft kämpfen werden."

In Bayern traten 24.000 Menschen im Audi-Werk in Ingolstadt in den Ausstand, bei BMW waren es 18.000 in Dingolfing und 6000 in München – durch den ganztägigen Ausstand entfielen zwei Schichten. Zum letzten Mal hatte sich das BMW-Stammwerk 2018 im Zuge von Warnstreiks in eine kleine Geisterstadt verwandelt.

BMW: Mehr als 2000 Fahrzeuge fallen wegen Warnstreiks aus

Sibylle Wankel, die Chefin der IG Metall München, bestätigte der AZ nach der Kundgebung am Freitagmorgen: "Die meisten sind alle heimgefahren." Wer IG-Metall-Mitglied ist, kann für den Tag Streikgeld beantragen. Zur Kundgebung erschienen laut Wankel trotz des kalten Novemberwetters zwischen 500 und 600 Leute.

Auch in Dingolfing wird gestreikt. 1350 Fahrzeuge konnten deshalb nicht produziert werden. © David Wildbiller

Auch in Dingolfing versammelten sich BMW-Mitarbeiter vor Tor 3 des Werks 2.4 für eine Kundgebung. IG-Metall-Bayern-Chef Ott sprach dort von "ernüchternden" Verhandlungen und kritisierte die fehlende Wertschätzung von Arbeitgebern. "Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten und schaffen Werte."

BMW teilte auf Nachfrage der AZ mit, dass in Dingolfing rund 1350 Fahrzeuge nicht wie geplant wegen des Streiks produziert werden können, in München sind es rund 800. Das entspricht laut der IG Metall im Stammwerk einem Schaden von rund 60 Millionen Euro.

BMW: "Wir setzen alles daran, die Produktion nachzuholen"

Wankel war bezüglich der Angabe skeptisch. Die IG Metall schätzte die Zahl allein in München auf rund 950 Einheiten, die die BMW-Beschäftigten nicht produzieren können. Wankel räumte jedoch ein, dass BMW in München im Moment nicht die volle Produktionskapazität pro Schicht ausschöpft, die das Werk stemmen könnte. "Am Freitag jedenfalls nicht."

BMW teilte zu den Werksausfällen mit: "Wir setzen alles daran, die Produktion der Fahrzeuge zeitnah nachzuholen, um die Auswirkungen für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten."

Sibylle Wankel, die 1. Bevollmächtige bei IG Metall München. Sie erhofft sich von dem Streik bei BMW, dass der Münchner Autohersteller Druck auf die Arbeitgeberverbände ausübt. © IG Metall München

Wankel von der IG Metall München sagte dazu: "BMW lässt diesen Tag über sich ergehen und hofft, dass sie bis zum Jahresende die fehlenden Einheiten wieder aufholen können." Der Nachteil für den Autohersteller: Auch wenn die Anzahl an verkauften Einheiten gleichbleibt, ist deren Herstellung neben der ohnehin geplanten Produktion mit zusätzlichen Schichten und damit höheren Lohnkosten verbunden. Auch bei der Logistik könnte es so höhere Kosten geben.

IG Metall: "Die Gewinnwarnung lässt sie alle nicht kalt"

Angst vor einem Jobverlust kann Wankel bei den Produktionsarbeitern in München nicht beobachten. "Die Neue Klasse läuft wie geschnitten Brot und hat inzwischen auch eine gute Marge." Deshalb brauchte es bei den Münchner Beschäftigten auch keine Überredung, sich an den Warnstreiks zu beteiligen. "Das war für sie Ehrensache", sagte Wankel.

Aber sie bemerkt durchaus eine gedrückte Stimmung: "Das Ergebnis und die Gewinnwarnung lässt sie alle nicht kalt." Laut Wankel machen sich viele Sorgen, wie es BMW langfristig geht und ob der durch die Warnstreiks aufgebaute Druck genügt, damit die Arbeitgeber sich bei den Verhandlungen bewegen.

Rund 600 BMW-Mitarbeiter nehmen an einem Warnstreik der IG Metall vor dem BMW-Werksgelände in München teil. © Sven Hoppe/dpa

Wankel sagte: "BMW zählt an sich zu den Vernünftigen im Arbeitgeberlager." Die Hoffnung der IG Metall lautet daher, dass der Münchner Autobauer Druck auf den Arbeitgeberverband Gesamtmetall ausübt. BMW selbst möchte sich auf AZ-Nachfrage zu den laufenden Tarifverhandlungen nicht äußern und verweist auf die Vertretung durch die Arbeitgeberverbände.

Arbeitgeber: Investitionen im Ausland können nicht verwundern

Diese bieten 1,3 Prozent Lohnerhöhung ab Juli 2028 und eine Einmalzahlung von 664 Euro im Juli 2027 an. Auf der Kundgebung vor dem Werk in Dingolfing buhten die Streikenden das Angebot der Arbeitgeber aus. Dieses liegt unter der für 2027 prognostizierten Inflationsrate der Bundesbank (2,7 Prozent) und weiter unter der Fünf-Prozent-Lohnerhöhung, die die IG Metall fordert.

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). © Sven Hoppe/dpa

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) reagierte auf die Streiks empört: "Davon betroffene Unternehmen erleiden in der ohnehin schon angespannten wirtschaftlichen Situation erhebliche Schäden", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Die Gewerkschaft tue ihren Mitgliedern mit dem Streik keinen Gefallen. "Dass zukünftige Investitionsentscheidungen für Auslandsstandorte fallen, kann da nicht verwundern."

Die IG Metall kritisierte hingegen, dass die Arbeitgeberseite auf das Angebot, Abstriche beim Tarifvertrag im Gegenzug für eine Sicherung des Standorts zu machen, nicht eingehen würde.