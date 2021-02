70-Jähriger greift Kontrahenten mit Samurai-Schwert an

Mit einem Samurai-Schwert hat ein Mann in Niederbayern im Streit einen Kontrahenten angegriffen. Am frühen Montagmorgen verfolgte der 70-Jährige in Ergolding (Landkreis Landshut) auf der Straße mit der Waffe einen 57 Jahre alten Mann und schlug auf diesen ein, wie die Polizei mitteilte. Der Angegriffene wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Als Polizeibeamte dem Täter androhten, auf ihn zu schießen, habe dieser sich widerstandlos festnehmen lassen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

01. Februar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Ergolding © dpa-infocom, dpa:210201-99-257286/2