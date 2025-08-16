68-Jähriger nach Autounfall schwer verletzt – Fahrer flieht
Audio von Carbonatix
Schwer verletzt ist ein 68-jähriger Radfahrer nach einem Unfall in Unterfranken auf der Straße zurückgelassen worden. Der Unfallverursacher habe Fahrerflucht begangen, teilte die Polizei mit.
Demnach war der 68-Jährige zuvor in Werneck (Landkreis Schweinfurt) mit seinem Fahrrad unterwegs, als er an einer Kreuzung seitlich von einem Auto erfasst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte er den Angaben zufolge zu Boden und blieb liegen. Der Autofahrer sei davongefahren, ohne sich um den Mann zu kümmern.
Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen