68-Jähriger nach Autounfall schwer verletzt – Fahrer flieht

Ein Mann ist mit seinem Rad unterwegs, als er von einem Auto erfasst wird. Der Radfahrer stürzt auf die Straße. Doch der Autofahrer fährt einfach weiter.

Werneck

Schwer verletzt ist ein 68-jähriger Radfahrer nach einem Unfall in Unterfranken auf der Straße zurückgelassen worden. Der Unfallverursacher habe Fahrerflucht begangen, teilte die Polizei mit.

Demnach war der 68-Jährige zuvor in Werneck (Landkreis Schweinfurt) mit seinem Fahrrad unterwegs, als er an einer Kreuzung seitlich von einem Auto erfasst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte er den Angaben zufolge zu Boden und blieb liegen. Der Autofahrer sei davongefahren, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.