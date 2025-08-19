67-Jähriger stirbt nach Absturz an der Höfats
Ein 67 Jahre alter Bergsteiger ist nach einem Absturz im Bereich des Höfats-Westgipfels bei Oberstdorf gestorben. Die Polizei habe die Leiche des Mannes gefunden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Süd mit. Man gehe von einem Unglück aus, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Das Gelände an der 2258 Meter hohen Höfats mit ihren steilen Graswänden gilt als bergsteigerisch anspruchsvoll.
