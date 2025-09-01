AZ-Plus

647.000 Kinder starten in neues Kindergartenjahr

Mehr Kitas, mehr Personal, aber auch deutlich mehr Kinder: Sozialministerin Scharf hat zum Start des neuen Kindergartenjahres aktuelle Zahlen vorgelegt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Das neue Kindergartenjahr hat begonnen. (Archivbild)
Das neue Kindergartenjahr hat begonnen. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

In Bayern hat für rund 647.000 Kinder das neue Kindergartenjahr begonnen. Diese werden in 10.800 Kitas betreut, wie das Sozialministerium nun mitteilte - das sind 35 Prozent mehr Kitas als im Jahr 2010. Die Zahl der betreuten Kinder stieg in dieser Zeit sogar um 43 Prozent an.

"Eine hochwertige frühkindliche Bildung unterstützt Kinder dabei, sich zu selbstbewussten, kritischen und kreativen Persönlichkeiten zu entwickeln, die in einer komplexen Welt teilhaben, sich einbringen und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Sie bildet Herz und Charakter", sagte Sozialministerin Ulrika Scharf (CSU). Kindertagesbetreuung habe deshalb in Bayern höchste Priorität. Eine verlässliche Betreuung sei ein entscheidender Standortfaktor. "Sie ermöglicht Eltern ein erfülltes Arbeitsleben und wirkt auch dem Fachkräftemangel entgegen", sagte Scharf. "Kinderbetreuung ist die familien-, sozial-, wirtschafts- und integrationspolitische Aufgabe unserer Zeit."

Vielerorts klagen Träger freilich über Fachkräfte- und Geldmangel. Dagegen betonte das Sozialministerium nun, das pädagogische Personal habe sich seit 2010 verdoppelt. Heute gebe es 124.300 Fach- und Ergänzungskräfte.

Scharf erklärte zudem, bis 2030 werde zusätzlich eine Milliarde Euro in die bayerische Kinderbetreuung investiert. "Wir fördern gesetzlich 15.000 Teamkräfte in den Kitas – eine echte Unterstützung für das pädagogische Personal." Das hat das Kabinett bereits beschlossen - freilich mit spürbaren finanziellen Folgen für Eltern. Denn finanziert werden soll das zusätzliche Personal aus Kürzungen beim Familien- und Krippengeld.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.