62-Jähriger erhält Haftstrafe für Besitz von Kriegswaffen

Ein Mann hortet in einem Mehrfamilienhaus in Erlangen zahlreiche Schusswaffen. Weil diese zum Teil unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, muss er nun in Haft.

dpa | 31. Juli 2025 - 09:56 Uhr

Die Polizei hatte die Waffen bei einer Durchsuchung im November 2024 sichergestellt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Erlangen Ein 62-Jähriger ist vom Amtsgericht Erlangen wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. In der Wohnung und im Keller des Mannes in einem Mehrfamilienhaus in Erlangen hatte die Polizei im November 2024 zahlreiche Waffen und Munition gefunden - darunter laut Anklage auch Kriegswaffen und Maschinenpistolen. Die Ermittlungen in dem Fall führte die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Ein extremistisches Motiv ergab sich demnach aber nicht. Das Urteil des Amtsgerichts ist nicht rechtskräftig. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de