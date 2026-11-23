Die Verdächtige ist inzwischen in Untersuchungshaft. Zunächst war sie ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei nahm eine 61-Jährige fest - inzwischen ist die Frau in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Ainring

Im Landkreis Berchtesgadener Land soll eine 61-Jährige ihren vier Jahre älteren Mann getötet haben. Der 65-Jährige war am Sonntagmittag leblos in seiner Wohnung in der Gemeinde Ainring nahe der Grenze zu Österreich gefunden worden, wie die Polizei mitteilt. Dort befand sich demnach auch die 61-Jährige, die selbst Verletzungen aufwies und noch vor Ort festgenommen wurde.

Verdacht auf Mord

Ersten Erkenntnissen zufolge bestehe der Verdacht, dass die 61-Jährige dem Mann tödliche Verletzungen zugefügt haben könnte, heißt es von der Polizei. Nach der Festnahme wurde die Frau zunächst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag wurde sie dem Haftrichter vorgeführt, der laut Polizei wegen des Verdachts des Mordes Untersuchungshaft erließ. Hintergründe und Motiv der Tat sind derzeit noch unklar.