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600 Menschen demonstrieren in München gegen Trump

Beim "No-Kings-March" wollen die Teilnehmer die Prinzipien der Demokratie stärken.
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Zahlreiche Menschen protestieren immer wieder gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump. (Symbolbild)
Zahlreiche Menschen protestieren immer wieder gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie in vielen großen Städten innerhalb und außerhalb der USA haben sich auch in München Menschen versammelt, um gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump zu protestieren. Auf dem Odeonsplatz der bayerischen Landeshauptstadt waren bis zu 600 Menschen dem Aufruf der Organisation "Democrats Abroad" gefolgt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. 

Die Demonstranten wollten mit ihrer Aktion ein Signal setzen für Demokratie und das Prinzip, dass auch politische Führungspersonen nicht über dem Gesetz stehen dürfen. In vielen Städten der USA und rings um den Globus fanden am Samstag ähnliche Veranstaltungen statt.

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7 Kommentare
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  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    Was geht uns die Politik in den USA an? Gibt es in den USA auch Demos gegen deutsche Politik?
    Am deutschen Wesen soll die Welt genesen.

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  • Newi83 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Für Trump sind auch Sie eine Drecks Deutsche! Aber Sie lieben ja eh mehr die rechten Autokraten und Despoten.

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  • Witwe Bolte vor 14 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Ĺiebe deinen nächsten wie dich selbst.

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