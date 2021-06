58-Jähriger soll Ehefrau in Niederbayern getötet haben

Ein 58-Jähriger wird von der Polizei verdächtigt, seine Ehefrau im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau getötet zu haben. Die 49-Jährige wurde tot in ihrem Einfamilienhaus in Landau an der Isar gefunden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Ein Familienmitglied hatte demnach die Polizei verständigt.

17. Juni 2021 - 14:29 Uhr | dpa

Landau an der Isar Derzeit sei davon auszugehen, dass der 58-jährige seine Frau am Mittwoch durch Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper getötet habe. Der Mann wurde in dem gemeinsamen Wohnhaus festgenommen. Wegen einer Tablettenvergiftung kam er laut Polizei in eine Klinik. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt. © dpa-infocom, dpa:210617-99-33782/2