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54-Jähriger stirbt bei Lkw-Unfall auf A3 – kilometerlange Staus erwartet

Nach einem schweren Crash auf der A3 bei Passau stirbt ein Mann. Die Autobahn wird gesperrt, die Polizei erwartet lange Staus bis zum Abend.
AZ/dpa |
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Der Verkehr in Fahrtrichtung Österreich wurde an der Anschlussstelle Passau-Nord ausgeleitet. (Symbolbild)
Der Verkehr in Fahrtrichtung Österreich wurde an der Anschlussstelle Passau-Nord ausgeleitet. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Passau

Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Passau ist ein Mann ums Leben gekommen. Die A3 musste nach Polizeiangaben gesperrt werden. 

Ein 54 Jahre alter Kraftfahrer war nach ersten Erkenntnissen der Beamten vermutlich ungebremst mit seinem Laster auf einen langsam fahrenden Sattelzug aufgefahren und hatte diesen auf einen dritten Lkw geschoben.

Der Unfallverursacher sei in seinem Fahrerhaus eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Die drei anderen Männer in den beiden anderen Fahrzeugen - alle im Alter zwischen 52 und 54 Jahren - wurden nicht verletzt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Österreich wurde an der Anschlussstelle Passau-Nord ausgeleitet. Die Polizei rechnete mit erheblichem Stau. Die A3 sollte noch bis in die frühen Abendstunden gesperrt bleiben.

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