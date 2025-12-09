46 Kilometer Rückstau in Bayern – wegen Blockabfertigung in Österreich

Bis zu 46 Kilometer Stillstand: Lkw-Fahrer warteten stundenlang auf der Autobahn vor dem Grenzübergang bei Kiefersfelden.

Kufstein/Kiefersfelden

Bei Blockabfertigungen auf der österreichischen Inntalautobahn hat sich der Verkehr in Bayern auf 46 Kilometern zurückgestaut. Die Lastwagen stauten sich in der Spitze vom Grenzübergang bei Kiefersfelden über das Inntaldreieck und den Irschenberg bis zur Ausfahrt Weyarn, wie die Polizei mitteilte.

Nach über acht Stunden hatte sich der Stau gegen Mittag wieder aufgelöst. Die nächsten Blockabfertigungen sind für 7. Januar geplant. Auch dann kann es wieder zu langen Staus kommen.