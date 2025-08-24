AZ-Plus

44-Jähriger stürzt von Dach und verletzt sich tödlich

Bei Sanierungsarbeiten stürzt ein 44-Jähriger mehrere Meter vom Dach einer Halle im Landkreis Freising. Der Arbeiter überlebt den Sturz nicht.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Attenkirchen

Ein 44-Jähriger ist bei Sanierungsarbeiten im Landkreis Freising etwa vier Meter von einem Dach gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Arbeiter starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. 

Die Ursache für den Unfall am Samstag war demnach zunächst unbekannt. Der Mann sei alleinbeteiligt etwa vier Meter vom Dach einer Halle in Attenkirchen auf Betonboden gestürzt, wie es hieß. Ein Kriseninterventionsdienst betreute laut Polizeiangaben Kollegen und Angehörige des 44-Jährigen. Die Kriminalpolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.