43-Jähriger bedroht Nachbarn mit Schwert

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn eskaliert. Der eine bedroht den anderen mit einem Schwert.

Coburg

Ein 43 Jahre alter Mann hat seinen Nachbarn in Coburg mit einem Schwert bedroht. Dem war ein Streit vorausgegangen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Ursache der Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und dem 27 Jahre alten anderen Mann war aber zunächst unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Sonntagabend niemand.

Die beiden Männer befanden sich nach Angaben des Sprechers in einem Parkhaus in der Nähe ihrer Wohnungen. Dorthin kehrten sie nach dem Streit und der Bedrohungssituation zurück. Der 43-Jährige wurde laut Polizei später in seiner Wohnung von den Beamten festgenommen. Sie fanden bei einer anschließenden Durchsuchung das Schwert mit einer 45 Zentimeter langen Klinge und stellten es sicher.

Bei einem Atemalkoholtest wurde den Angaben zufolge bei dem 43-Jährigen ein Wert von 1,2 Promille festgestellt. Zudem fiel ein Drogenvortest positiv auf mehrere Betäubungsmittel aus. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Mann kam in Sicherheitsgewahrsam.