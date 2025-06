40,7 Millionen Euro: Eurojackpot in Bayern geknackt

Im Mai konnte sich ein Spieler oder eine Spielerin aus Unterfranken über rund 3,2 Millionen Euro aus dem Eurojackpot freuen. Nun geht wieder eine Millionensumme nach Bayern. Und was für eine.

Über 40 Millionen Euro auf einen Schlag - das gelang per Eurojackpot in Bayern. (Symbolbild)

München

Ganze 40,7 Millionen Euro aus dem Eurojackpot werden nach Bayern überwiesen: Mit einem dort abgegebenen Spielschein wurde in dieser Woche der Eurojackpot in der Gewinnklasse 1 geknackt, wie Westlotto mitteilte. Unklar ist noch, ob ein Spieler, eine Spielerin oder eine Tippgemeinschaft den Gewinn bekommen. Fest steht aber. Es sind genau 40.657.587,80 Euro. Als Gewinnzahlen wurden am Dienstag die 10, 13, 15, 33 und 35 gezogen, als Eurozahlen die 7 und die 12.