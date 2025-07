400 Kilogramm schwerer Heuballen erfasst 18-Jährige

Ein Heuballen soll von einem Anhänger abgeladen werden. Dabei geht aber etwas schief: Der Ballen trifft eine junge Frau. Nun ermittelt die Polizei.

Vilshofen an der Donau

Beim Abladen eines rund 400 Kilogramm schweren Heuballens ist eine 18-Jährige in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) verletzt worden. Der Ballen sollte am Sonntag kontrolliert von einem landwirtschaftlichen Anhänger hinunterrollen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die junge Frau von dem Heuballen getroffen worden.

Sanitäter brachten die 18-Jährige in ein Krankenhaus, wo ihre Verletzungen behandelt wurden. Sie konnte das Krankenhaus später wieder verlassen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.