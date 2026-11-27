Der erste Schnee liegt, die Lifte laufen an - teils früher als geplant. Wermutstropfen für Brettlfans: Sie müssen fürs Tagesticket tiefer in die Tasche greifen.

Der Schnee ist da – und die Kälte auch: Seit heute Morgen laufen in Deutschland die ersten Skilifte. Bei frischem Neuschnee startete der Wintersportbetrieb an Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze. Auch im Skiliftkarussell Winterberg im Sauerland liefen die ersten Lifte. Die meisten Gebiete wollen bis zu den Weihnachtsferien an den Start gehen.

Gute Sicht und teils sogar etwas Sonne lockten an der Zugspitze die Gäste an. Die ersten warteten schon vor der Talstation, bevor die erste Bahn um 8.30 Uhr zum Gipfel startete. Die Schneehöhe auf der Piste betrage rund 40 Zentimeter.

"Es ist entspannt, es läuft gut an", sagte eine Sprecherin der Wintersport Arena Sauerland. Die ersten Gäste zogen ihre Schwünge auf ersten Pisten im Skiliftkarussell Winterberg bei Sonne und trockenem, kaltem Wetter - allerdings vorerst auf technisch erzeugtem Schnee.

Schneedepots sollen den Start in die neue Wintersport-Saison erleichtern. © Sabine Dobel/dpa

Die Preise

Die Gäste müssen sich auf höhere Preise einstellen. Der Tagesskipass kostet nach Angaben des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS) durchschnittlich 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bei der Bayerischen Zugspitzbahn kann deutlich sparen, wer sein Ticket am Vortag online kauft. Eine Tageskarte kostet am Zugspitzplatt 78 Euro an der Kasse und 70,50 Euro als Online-Ticket am Vortag (Vorjahr: 69 Euro). Im italienischen Südtirol beträgt der Preisanstieg bei Seilbahnen dieses Jahr durchschnittlich 3,4 Prozent, wie der Verbraucherverband Altroconsumo berechnet hat. Auch in Österreich müssen Skifahrer tiefer in die Tasche greifen.

Ohne Schneekanonen reicht es auf den meisten Pisten nicht für eine verlässliche Saison. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Heißer Sommer, Kaltstart in den Winter

Nach dem heißen Sommer gab es Sorge, wie sich die Temperaturen zum Winter entwickeln, doch zum Saisonstart spielt das Wetter mit. Gleich am Samstag sollen unter anderem im oberbayerischen Alpen-Plus-Gebiet Spitzingsee die ersten Lifte fahren, ebenso im schwäbischen Gebiet Grasgehren, das damit den Start um eine Woche vorzieht. Am Sonntag starten die Lifte am Söllereck, wie die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen mitteilten.

In der nächsten Woche (4. Dezember) wollen unter anderem Fellhorn- und Kanzelwandbahn bei Oberstdorf starten. Weitere Gebiete folgen, darunter das Sudelfeld und das Brauneck.

Der erste Schnee ist da, auch im Schwarzwald. (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Schneekanonen

Fast überall wird künstlich beschneit. Am Skiliftkarussell Winterberg hat man dafür technisch aufgerüstet: Einige Pisten werden mit sogenannten Allwetterschneeerzeugern beschneit. Damit lässt sich Schnee auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt herstellen. Für normale Schneekanonen braucht es zumindest leichte Minusgrade.

An der Zugspitze setzt man nur auf natürlichen Schnee. Zum ersten Präparieren der ersten Pisten nutzte die Zugspitzbahn allerdings alten Schnee, der in Mulden und an schattigen Stellen in Depots den Sommer überdauert hat.