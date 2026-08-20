40-Tonner rammt Leitplanken: A9 stundenlang gesperrt

Schlangenlinien, Crash und Flaschenregen: Ein 40-Tonner sorgt für Stress auf der A9. Was steckt hinter der Irrfahrt und wie hoch ist der Schaden?

Nach einer Schlangenlinienfahrt und einem Aufprall gegen die Leitplanken auf der Autobahn 9 in Oberfranken hat ein Laster unzählige Getränkeflaschen verloren. Die Strecke zwischen Hof-West und dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland musste daher stundenlang gesperrt werden, auch in die Gegenrichtung, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein medizinischer Grund zur Irrfahrt des 40 Jahre alten Lastwagenfahrers geführt haben.

Der Mann hatte mit dem 40-Tonner die rechte und linke Leitplanke gerammt, fast die Mittelleitplanke durchbrochen und war mit einem Auto aus dem Raum München zusammengeprallt. Dessen Insassen erlitten einen Schock. Nach ersten Prognosen liegt der Sachschaden bei mehreren Hunderttausend Euro.