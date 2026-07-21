39-Jähriger randaliert in Nürnberger Wohnung: Polizei sperrt Wohnhaus und Straßen

Ein 39-Jähriger hat am Montag in Nürnberg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Was hinter dem Vorfall steckt und wie der Einsatz endet.

Ein 39-Jähriger hat in seiner Wohnung in Nürnberg randaliert und damit für eine Straßensperrung gesorgt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am Montag, dem 20. Juli. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und soll sich mit Messern bewaffnet in seiner Wohnung aufgehalten haben. Gegen 15 Uhr verständigten Anwohner die Polizei.

Nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen der Polizei mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, verschafften sich Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) gegen 17.20 Uhr Zugang zu der Wohnung und nahmen den 39-Jährigen fest.

Er erlitt leichte Verletzungen und kam aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik. Während des Einsatzes kam es aufgrund der Straßensperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.