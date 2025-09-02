AZ-Plus

39-Jähriger nach Angriff mit Hammer in Untersuchungshaft

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit in einer Asylunterkunft. Zwei Menschen werden verletzt, Nachbarn greifen ein. Was bislang über die Tat und den Verdächtigen bekannt ist.
Nach einem Hammerangriff in einer Asylunterkunft in Adelzhausen ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchten Mordes. (Symbolbild)
Nach einem Hammerangriff in einer Asylunterkunft in Adelzhausen ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchten Mordes. (Symbolbild) © David Young/dpa
Adelzhausen

Nach einem Angriff mit einem Hammer in einer Asylunterkunft im schwäbischen Adelzhausen ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 39-jähriger Bewohner soll zunächst in einen Streit mit einer 47-Jährigen und einem 48-Jährigen geraten sein. Anschließend habe er die beiden nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Hammer attackiert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die beiden Opfer wurden verletzt. Andere Bewohner eilten zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen noch am Tatort fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen. Der Verdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

