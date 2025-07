35 Millionen Euro für Seezugang: So wohnt Münchens Luxus-Elite

Ein Großteil der deutschlandweit teuersten Objekte liegen in Bayern, genauer: im Raum München. Wo die exklusiven Häuser zu finden sind, was sie kosten – und was einem dort erwartet.

24. Juli 2025 - 09:32 Uhr

Die Villa im Münchner Herzogpark. © Anja Richter/RIEDEL Immobilien GmbH

Zwischen 12,6 und 35 Millionen Euro müssen für diese Villen bezahlt werden: "Immowelt“ hat ein Ranking der zehn exklusivsten Häuser herausgegeben, die bei der Immobilienplattform inseriert sind. Sieben davon liegen in Bayern, genauer: im Großraum München. Von der Villa am Ammersee gibt es keine Fotos – nur vom Ausblick. © Immovision Property GmbH Villa am Ammersee für 35 Millionen Euro: Dieses Anwesen am Ostufer des Ammersees bietet direkten Seezugang, mehrere Gebäude und ein eigenes Bootshaus. Auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück verteilen sich rund 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Es besteht ein großzügiges Baurecht – eine Seltenheit am streng regulierten Ammersee. Die Villa im Münchner Herzogpark. © Anja Richter/RIEDEL Immobilien GmbH Villa in München, Herzogpark für 27,5 Millionen Euro: Die 1928 erbaute Villa wurde hochwertig saniert. Die Wohnfläche beträgt über 1000 Quadratmeter. Hier gibt es einen Hamam, einen Fitnessbereich und einen Weinkeller. Das Haus liegt in einem dicht eingewachsenen Grundstück. Das Bad im Stadtpalais in Altbogenhausen. © Duken & v. Wangenheim Herrschaftliches Stadtpalais in München, Altbogenhausen für 14,9 Millionen Euro: Zwölf Zimmer, Marmorbäder, hohe Decken und eine luxuriöse Einbauküche - diese Stadtvilla mit 600 Quadratmeter Wohnfläche vereint laut Ausschreibung "klassische Eleganz mit modernem Komfort“. Die Villa Riemerschmid mit Gartenparadies in Neupasing. © Duken & v. Wangenheim Historische Villa mit Gartenparadies in Neupasing in München für 14,8 Millionen Euro: Die denkmalgeschützte Villa Riemerschmid bietet 710 Quadratmeter Wohnfläche auf fast 4000 Quadratmeter Grundstück. Ein Loggia-Anbau und ein Garten machen sie zum "besonderen Rückzugsort“. Die moderne Design-Villa in Grünwald gibt es für 13,9 Millionen Euro. Außerdem steht in Grünwald eine moderne Design-Villa für 13,9 Millionen Euro zum Verkauf. Eine weitere Villa in Altbogenhausen bringt französisches Flair in die Stadt: Für 13,5 Millionen Euro erhält man hier eine exklusive Möblierung sowie einen preisgekrönten Spa-Bereich mit Schwimmhalle. In Pasing-Obermenzing bietet eine Villa für 12,97 Millionen Euro auf über 2500 Quadratmetern Grundstück Pool, Fahrstuhl und 312 Quadratmeter Wohnfläche.