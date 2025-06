32-Jähriger soll Ex-Freundin in Wohnung vergewaltigt haben

Eine Frau trennt sich Anfang Juni von ihrem Freund. Ein paar Wochen später treffen sie sich zur Aussprache. Doch der Ex-Freund wird aggressiv.

München

Ein Mann soll seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung über Stunden festgehalten, misshandelt und vergewaltigt haben. Die Polizei nahm den 32-Jährigen am vergangenen Mittwoch fest, wie es in ihrer Mitteilung hieß.

Demnach hatten sich beide in der Wohnung des 22 Jahre alten Opfers getroffen. Der Mann soll sie über längere Zeit festgehalten, ihr das Handy weggenommen und sie mehrfach körperlich angegriffen haben. Als er eingeschlafen sei, habe sich die Frau ihr Handy zurückholen und eine Bekannte informieren können. Diese alarmierte schließlich die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber kurz darauf festgenommen werden.

Nach Angaben der Polizei ist Mann seit 2017 wegen mehrfacher häuslicher Gewalt gegen verschiedene Frauen bekannt. In diesem Fall wurde er unter anderem wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung angezeigt. Am Donnerstag erging ein Haftbefehl gegen ihn.