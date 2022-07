32-Jähriger in Burghausen erschossen: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Flucht fest

Am Donnerstagabend kam es im Gewerbegebiet in Burghausen zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Ein 32-Jähriger wurde erschossen, der Täter konnte nach einer Flucht in Oberösterreich festgenommen werden.

15. Juli 2022 - 06:50 Uhr | AZ/dpa

Polizisten untersuchen den Tatort vor einer Spielhalle. © Sven Hoppe/dpa

Burghausen - Bei einer Auseinandersetzung vor einer Spielhalle im oberbayerischen Burghausen ist ein Mann erschossen worden. Der 32-Jährige wurde am Donnerstagabend in einem Gewerbegebiet der Stadt an der österreichischen Grenze getötet, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Flucht nach tödlichen Schüssen in Burghausen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Der bewaffnete Täter floh vom Tatort. Die Polizei suchte nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Mehrere Kontrollstellen und Straßensperren wurden errichtet. Auch 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den Angaben zufolge vor Ort, etwa um den Tatort auszuleuchten. In Oberösterreich konnte ein Tatverdächtiger mittlerweile festgenommen werden.