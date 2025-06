Der Sommer ist da: Knackt Bayern die 30-Grad-Marke?

Zum Ende der Woche wird es heiß. Ein Meteorologe des DWD erklärt, ob im Freistaat die Temperaturen über 30 Grad steigen und was die Menschen beachten müssen.

An vielen Orten im Freistaat wird in den kommenden Tagen die 30-Grad-Marke geknackt. (Symbolbild)

Der Sommer kehrt nach Bayern zurück: Bis zum Wochenende werden vor allem in Westen des Freistaates die Temperaturen auf über 30 Grad steigen. Am Donnerstag könnten die Höchstwerte bereits am Untermain die 30-Grad-Marke übersteigen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. An den östlichen Mittelgebirgen bleibe es noch etwas kühler.

Ab Freitag werde es dann verbreitet heiß, vor allem im westlichen Franken, im Allgäu und an der Donau in Schwaben sei mit mehr als 30 Grad zu rechnen. Zum Samstag sollen die Temperaturen weiter steigen. Der Meteorologe prognostiziert bis zu 34 Grad am Untermain und 28 Grad im Bayerischen Wald.

Meteorologe rät: unbedingt in den Schatten gehen

Im gesamten Freistaat ist die Gefahr durch UV-Strahlung sehr hoch. Der UV-Gefahrenindex des DWD liegt für die kommenden Tage verbreitet bei Stufe acht von elf. Am Freitag steigt er vor allem im Süden auf Stufe neun. Bei derart hoher UV-Strahlung seien Schutzmaßnahmen unbedingt erforderlich, hieß es. Der Meteorologe rät den Menschen, auf jeden Fall in den Schatten zu gehen. Auch Sonnencreme helfe gegen die ultravioletten Strahlen.