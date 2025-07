28 Festnahmen bei Demonstration in Rosenheim

Bei einer Demonstration in Rosenheim kommt es zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten. Die Polizei nimmt 28 Menschen fest.

Rosenheim

Bei einer Demonstration unter dem Motto "Widerstand jetzt – Nie wieder Krieg!" hat die Polizei in Rosenheim 28 Menschen festgenommen. Nach Polizeiangaben versuchten etwa 30 schwarz gekleidete und teils vermummte Menschen im Bereich der Samerstraße, eine Polizeikette zu durchbrechen, und griffen Einsatzkräfte körperlich an. Die Gruppe sei überwiegend der linken Szene zuzuordnen, so die Polizei.

Die Demonstration war ordnungsgemäß angemeldet und verlief zunächst friedlich. Etwa 200 Teilnehmer zogen am Nachmittag durch die Innenstadt. Die Polizei trennte die beiden Gruppen.

Die Kriminalpolizei ermittele nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Die Versammlung endete gegen 18.00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung.