26-Jähriger nach Drohung gegen Firma in Psychiatrie

Nach einer schriftlichen Drohung gegen ein Unternehmen wurde ein 26-Jähriger festgenommen. Die Polizei fand ihn mit einem Messer in der Nähe seiner Wohnung. Ins Gefängnis kam er dennoch nicht.
Die Polizei war mit vielen Kräften im Einsatz (Symbolbild).
Die Polizei war mit vielen Kräften im Einsatz (Symbolbild). © Soeren Stache/dpa
Kempten

Ein 26-Jähriger ist nach Drohungen gegen ein Oberallgäuer Unternehmen festgenommen und in eine Fachklinik gebracht worden. Der Mann aus Kempten hatte eine schriftliche Bedrohung formuliert und wurde nach kurzen Ermittlungen als Verfasser identifiziert, wie das Polizeipräsidium Schaben Süd/West mitteilte.

"Im Rahmen der Fahndung mit starken Einsatzkräften konnte der mit einem Messer bewaffnete Mann in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen und in Gewahrsam genommen werden." 

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde in einer Fachklinik untergebracht. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, betonte die Polizei.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

