AZ-Plus

25-Jährige stirbt bei Autounfall auf der A92

Ein 18-Jähriger ist mit zwei Mitfahrern auf der Autobahn in Niederbayern unterwegs. Plötzlich kommt er von der Straße ab. Mit fatalen Folgen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die 25-jährige Insassin stirbt, der 18-jährige Fahrer und eine weitere Beifahrerin werden bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)
Die 25-jährige Insassin stirbt, der 18-jährige Fahrer und eine weitere Beifahrerin werden bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Gottfrieding

Eine 25-Jährige ist bei einem Autounfall auf der A92 bei Gottfrieding (Landkreis Dingolfing-Landau) ums Leben gekommen. Der 18-jährige Fahrer des Wagens und die 25-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer sei demnach vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, so die Polizei. Das Auto mit den drei Insassen aus dem Landkreis Landshut kam den Angaben zufolge in der Nacht von der Straße ab, durchbrach den Wildschutzzaun und überschlug sich mehrfach. Die Autobahn war nach dem Unfall in der Nacht Richtung München noch bis zum Morgen gesperrt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.