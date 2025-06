25-Jährige soll Partner erstochen haben - U-Haft

Ein Paar gerät in der gemeinsamen Wohnung in Streit. Dabei soll die Frau ihren Partner tödlich verletzt haben. Jetzt sitzt sie vorerst im Gefängnis.

Grafenau

Nach dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen in Niederbayern sitzt seine Partnerin in Untersuchungshaft. Die 25-Jährige soll den Mann nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung des Paares in Grafenau mit einem Messer erstochen haben, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Das Paar war laut einer Polizeisprecherin am Sonntag in einen lautstarken Streit geraten, woraufhin Anwohner die Polizei riefen. Ersthelfer versuchten demnach bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ohne Erfolg, den Mann wiederzubeleben. Der Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Die Polizei nahm die 25-jährige Deutsche noch in der Wohnung fest.