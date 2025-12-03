230 km/h in der Spitze: Betrunkener flüchtet vor Polizei – Frau bei Unfall schwer verletzt

Um vor einer Polizeikontrolle zu fliehen, drückt ein Mann in Niederbayern aufs Gas, ist zwischenzeitlich mit 230 km/h unterwegs. In einer Baustelle kracht es dann. Eine unbeteiligte Frau wird schwer verletzt.

Dingolfing

Ein Mann ist auf der Autobahn 92 in Niederbayern mutmaßlich betrunken vor der Polizei geflüchtet und hat bei rund 180 km/h einen Unfall verursacht. Bei dem Unfall bei Dingolfing wurde eine unbeteiligte Autofahrerin schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 46 Jahre alte Mann versuchte noch weiter zu fahren, sein Wagen blieb dann aber liegen. Er wurde leicht verletzt.

A92 in Richtung München: Betrunkener Raser kracht in Baustelle

Die Beamten wollten den Mann am Donnerstagabend kontrollieren. Doch er hielt nicht an, sondern raste mit bis zu 230 Kilometern pro Stunde über die A92 Richtung München. In einer Baustelle kam es dann zum Unfall.

Der 46-Jährige habe auf die Beamten stark alkoholisiert gewirkt, hieß es weiter. Ein Atemalkoholtest konnte trotz Versuchs nicht durchgeführt werden. Ihm wurde Blut abgenommen. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein: Lediglich eine Fälschung wurde bei ihm gefunden.

Die Autobahn an der Anschlussstelle Dingolfing-Ost wurde für rund drei Stunden gesperrt. Gegen den 46-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.