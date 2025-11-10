23-Jähriger lässt Drohne über Autobahn fliegen

Eine Drohne fliegt einige Meter über der Autobahn. Zeugen rufen die Polizei. Was dem Piloten jetzt laut Bußgeldkatalog droht.

Ein 23-Jähriger soll eine Drohne über eine Autobahn in Niederbayern gesteuert haben. Zeugen sahen das Flugobjekt in etwa 10 bis 15 Metern Höhe über der A92 bei Altdorf (Landkreis Landshut) und informierten die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten stellten den mutmaßlichen Piloten am Sonntag auf einer Brücke.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen die Flugverordnung ermittelt, wie ein Sprecher sagte. Der Bußgeldkatalog sieht für solche Verstöße bis zu 50.000 Euro Strafe vor. Demnach ist es verboten, Drohnen Autobahnen und Bundesstraßen überfliegen zu lassen oder sie in einem seitlichen Abstand von 100 Metern steigen zu lassen.