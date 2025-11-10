AZ-Plus

23-Jähriger lässt Drohne über Autobahn fliegen

Eine Drohne fliegt einige Meter über der Autobahn. Zeugen rufen die Polizei. Was dem Piloten jetzt laut Bußgeldkatalog droht.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei fahndet nach der Drohnensichtung nach dem Piloten. (Symbolbild)
Die Polizei fahndet nach der Drohnensichtung nach dem Piloten. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Ein 23-Jähriger soll eine Drohne über eine Autobahn in Niederbayern gesteuert haben. Zeugen sahen das Flugobjekt in etwa 10 bis 15 Metern Höhe über der A92 bei Altdorf (Landkreis Landshut) und informierten die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten stellten den mutmaßlichen Piloten am Sonntag auf einer Brücke. 

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen die Flugverordnung ermittelt, wie ein Sprecher sagte. Der Bußgeldkatalog sieht für solche Verstöße bis zu 50.000 Euro Strafe vor. Demnach ist es verboten, Drohnen Autobahnen und Bundesstraßen überfliegen zu lassen oder sie in einem seitlichen Abstand von 100 Metern steigen zu lassen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.