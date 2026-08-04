220.000 Balkonkraftwerke in Bayern

Auch wenn der Boom zuletzt etwas abgeebbt ist, hält der Zubau an. Viel wichtiger sind aber andere Anlagen.

In Bayern sind inzwischen mehr als 220.000 Balkonkraftwerke in Betrieb. Das geht aus aktuellen Zahlen des Marktstammdatenregisters hervor, die die dpa ausgewertet hat. Zusammen kommen die Anlagen auf eine installierte Maximalleistung von 233 Megawatt.

Die aktuellen Zahlen deuten auf einen leichten Rückgang beim Zubau hin. Für das erste Halbjahr ergeben sich gut 31.000 Inbetriebnahmen im Freistaat mit einer Maximalleistung von gut 41 Megawatt. Das sind fast 6000 Anlagen weniger als für den Vorjahreszeitraum registriert sind. Damals war auch die neu installierte Leistung mit knapp 43 Megawatt etwas höher. Allerdings werden möglicherweise nicht alle Anlagen rechtzeitig innerhalb der Frist von einem Monat gemeldet.

Balkonkraftwerke – offiziell spricht man von Steckerfertigen Solaranlagen – sind zwar beliebt, weil sie verhältnismäßig günstig sind und auch Mietern oder Wohnungsbesitzern die Möglichkeit geben, eigenen Strom zu erzeugen. Für die Stromerzeugung in Bayern spielen sie aber nur eine untergeordnete Rolle.

Insgesamt weist das Marktstammdatenregister für Bayern knapp 1,4 Millionen Solaranlagen mit einer Maximalleistung von knapp 34 Gigawatt aus. Vor allem die knapp 1,2 Millionen Gebäudesolaranlagen mit fast 20 Gigawatt und knapp 6700 Freiflächenanlagen mit rund 14 Gigawatt sind hier entscheidend.