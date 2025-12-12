22-Jähriger verursacht gleich zwei Auffahrunfälle in einer Stunde

Zweimal innerhalb einer Stunde wird die Polizei in der Oberpfälzer Kleinstadt Nittenau zu Unfällen gerufen. Beide Male treffen die Beamten auf denselben Fahrer.

Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat in Nittenau in der Oberpfalz (Kreis Schwandorf) von weniger als eineinhalb Stunden zwei Auffahrunfälle im Abstand von hundert Metern verursacht. Der Mann fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Transporter an einem Verkehrskreisel der Staatsstraße 2149 zunächst auf den Wagen eines 41-Jährigen auf. Dieser wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie die Nittenauer Polizeiinspektion mitteilte. Den Schaden am Auto des 41-Jährigen schätzten die Beamten auf 4.000 Euro.

Nach etwas mehr als einer Stunde rückte die Streife erneut aus und traf ein zweites Mal auf den 22-Jährigen: Dieses Mal war er unweit der ersten Unfallstelle auf das Auto eines 44-Jährigen aufgefahren, der von der Bundesstraße 16 auf die Staatsstraße abbiegen wollte. Bei diesem zweiten Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Tests ergaben, dass der 22-Jährige weder betrunken war noch Drogen genommen hatte. Laut Polizei ließ auf Anraten der Beamten dennoch den Transporter stehen und ging zu Fuß weiter.