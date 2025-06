22-Jähriger fährt auf Autodach mit - Polizei greift ein

Mitten in der Nacht fällt einer Streife in der Augsburger Innenstadt ein Wagen auf - wegen eines Mitfahrers an einem gefährlichen Ort.

dpa | 16. Juni 2025 - 16:19 Uhr

Als die Polizei den Wagen kontrollieren wollte, flüchtete der Mitfahrer vom Dach. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Augsburg Ein junger Mann ist nachts in Augsburg auf dem Dach eines Autos mitgefahren und anschließend vor der Polizei geflohen. Einer Streife sei der 22-Jährige aufgefallen, als er auf dem Wagendach liegend durch die Innenstadt gefahren wurde, teilte die Polizei mit. Als die Streife das Auto stoppen wollte, sei der Mann zunächst geflüchtet - wenig später aber gestoppt worden. Wegen des Vorfalls werde jetzt nicht nur gegen den 22-Jährigen, sondern auch gegen den 19 Jahre alten Fahrer des Wagens ermittelt - wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.