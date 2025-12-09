Tödlicher Unfall in Niederbayern

Nach einem schweren Autounfall in Niederbayern laufen umfangreiche Ermittlungen der Polizei zur Ursache.

Nach einem schweren Autounfall in Niederbayern ist der 21 Jahre alter Beifahrer im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der mutmaßlich betrunkene Fahrer war demnach in der Nacht auf Sonntag von der Straße abgekommen. Der Wagen habe sich mehrfach überschlagen und sei schließlich in einem Feld bei Hutthurm (Landkreis Passau) liegengeblieben, hieß es. Der Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Beamten nahmen dem leicht verletzten Fahrer Blut ab und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.