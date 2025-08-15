AZ-Plus

20 Tonnen zu viel geladen - Polizei stoppt Holztransporter

Polizisten sehen einen Holztransporter und haben den Verdacht, dass er überladen ist. Die Beamten lassen das Fahrzeug wiegen.
Die Polizisten ließen den verdächtigen Transporter wiegen. (Symbolbild)
Die Polizisten ließen den verdächtigen Transporter wiegen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Thiersheim

Die Polizei hat einen Holztransporter kontrolliert, der rund 20 Tonnen zu viel geladen hatte. Beamte der Autobahnpolizei bemerkten, dass sich der Auflieger des Transporters durchbog und die Reifen eng zusammengepresst waren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin zogen die Beamten am Donnerstag den Transporter auf der Autobahn 93 bei Thiersheim (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) aus dem Verkehr und ließen ihn wiegen. Wegen des Ergebnisses musste der 22 Jahre alte Fahrer Baumstämme abladen, bis das zulässige Höchstgewicht von 40 Tonnen erreicht war. Gegen ihn wurde außerdem ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

