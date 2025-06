20 Tonnen Tierfutter auf der A73 - stundenlange Sperrung

Ein umgekippter Lkw liegt auf der Autobahn, verstreute Ladung hält den Verkehr auf. Was ist passiert?

Nürnberg

20 Tonnen Tierfutter sind bei Nürnberg auf der Fahrbahn der Autobahn 73 gelandet. Laut Polizei blieb die A73 in Richtung Suhl am Donnerstag rund acht Stunden gesperrt, in Richtung Feucht knapp zehn Stunden lang. Demnach war ein 63-Jähriger mit Lastwagen und Anhänger in Richtung Feucht unterwegs. Bei Nürnberg platzte der Reifen des Lastwagens, und das Gespann kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Betonleitwand und kippte um.

Die Ladung, 20 Tonnen Tierfutterpellets, wurde auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Feucht und über alle Spuren in Richtung Suhl verstreut. Durch umherfliegende Fahrzeugteile des Lkws seien außerdem zwei Autos beschädigt worden, die auf der Gegenfahrbahn unterwegs waren. Verletzt wurde niemand. Der Lastwagen wurde hingegen stark beschädigt und musste geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 59.000 Euro.